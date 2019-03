Drame de Bouknadel: l’avocat du conducteur a pris une décision

Le tribunal de première instance de Salé a condamné le conducteur du train qui avait déraillé mardi 16 octobre entre Kénitra et Bouknadel à 5 mois et 5 jours de prison ferme. Il sera libéré ce mercredi 27 mars après avoir purgé sa peine.

Dans une déclaration à Le Site info, une proche du conducteur a indiqué que l’audience du procès qui a eu lieu mardi 26 mars s’est bien déroulée, précisant que sa famille était confiante et s’attendait à sa libération.

«Le juge a demandé au chauffeur le nombre de mois qu’il a passé en détention. Ce dernier a répondu : 5 mois et 5 jours. Le juge lui a ainsi annoncé qu’il passera sa dernière nuit en prison avant de rejoindre ses enfants», a affirmé notre source.

De son côté, l’avocat du conducteur du train, Chaouki Ajana, a confirmé l’information et souligné qu’il sera libéré aujourd’hui. Il a jugé que la décision de la justice concernant sa libération est juste. «Le juge était convaincu que mon client devait être libéré. Je compte toutefois faire appel de cette décision parce qu’il est tout simplement innocent», a-t-il expliqué.

Et d’ajouter: «Sa condamnation est d’ailleurs injuste. Je vais d’abord me procurer le dispositif de jugement avant de passer à la prochaine étape et faire appel».

Le parquet avait inculpé le conducteur du train des chefs d’accusations d’homicide et de blessures involontaires. “L’enquête menée par les services de la police judiciaire de la Gendarmerie royale au sujet du déraillement du train navette rapide (TNR) reliant Rabat à Kénitra au niveau de Bouknadel a révélé que l’excès de vitesse qui a atteint 158 km/h sur le lieu de l’accident où la vitesse maximale est limitée à 60 km/h, est la cause du déraillement du train dont la locomotive a heurté un pont, faisant sept morts parmi les passagers du train et 125 blessés”, avait annoncé le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Salé dans un communiqué.

