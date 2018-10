Drame de Bouknadel: Khlie et Amara bientôt limogés ?

Trois jours après le nul du Maroc face aux Iles Comores pour le compte de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2019, Hervé Renard a remercié son staff et ses joueurs pour leurs efforts.

Rappelons que le procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire pour élucider les causes et les circonstances de ce tragique accident, survenu mardi vers 10h30 au niveau de Bouknadel.

Après le déraillement, mardi 16 octobre, du train entre Kénitra et Bouknadel, faisant 7 morts et 125 blessés, des voix se sont levées sur les réseaux pour exiger le limogeage d’Abdelkader Amara et de Mohamed Rabie Khlie.

Lors de la conférence tenue ce jeudi 18 octobre après le conseil du gouvernement, Mustapha El Khalfi s’est penché sur l’éventualité que le DG de l’ONCF Mohamed Rabie Khlie et le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau Abdelkader Amara soient limogés après le déraillement du train de Bouknadel.