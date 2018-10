Drame de Bouknadel: un homme qui n’était pas dans le train annoncé mort !

Rappelons que le déraillement, mardi 16 octobre, du train entre Kénitra et Bouknadel a fait au moins 7 morts et 125 blessés.

Anass Faiz, un jeune homme annoncé mort dans l’accident du train entre Kénitra et Bouknadel, est sorti de son silence pour balayer d’un revers de main toutes ces rumeurs. «Je suis encore en vie et je n’étais même pas à bord de ce train», a-t-il expliqué.