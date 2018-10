Drame de Bouknadel: la fille du conducteur sort de son silence

Plus d’une semaine après le déraillement mardi 16 octobre du train entre Bouknadel et Kénitra, faisant 7 morts et 126 blessés, la fille du conducteur, Manal Rich, est sortie de son silence pour réagir au drame qui a brisé la vie de son père.

Dans une déclaration à Lesiteinfo, la jeune fille a assuré que son père, Larbi Rich, est innocent parce que l’accident était totalement indépendant de sa volonté, précisant qu’il est incapable de commettre une erreur pareille après 31 ans d’expérience.

«Mon père est encore sous le choc, surtout après avoir appris la mort du chef de train, son ami, qui était avec lui au moment de l’accident. Il broie du noir», a-t-elle regretté. Et d’ajouter que son petit frère souffre depuis l’accident à cause des élèves de son école qui le qualifient de «fils du tueur». «Pour se défendre, il n’arrête pas de dire «mon père n’est pas un assassin, mon père n’est pas un criminel»», a confié Manal.

Rappelons que le conducteur du train a été déféré mardi 23 octobre devant le Tribunal de première instance de Salé et sera poursuivi en détention pour homicide et blessure involontaire. D’après un communiqué du procureur, l’excès de vitesse du train reliant Rabat et Kénitra qui a atteint 158 km/h à l’endroit de l’accident au lieu de 60 km/h fixée comme vitesse maximale est la cause du déraillement du train au niveau de Bouknadel et sa collision avec le pont.

K.Z. et N.M.