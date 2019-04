Drame dans une prison du Maroc

L’administration de la Prison locale de Tétouan a indiqué que le prisonnier “A.B” s’est suicidé en se servant d’une bande de tissu, qu’il a noué autour de son cou et accroché à la fenêtre de ventilation dans sa chambre.

Dans un communiqué, la direction de la prison a précisé que le suicide a été découvert vers 5H30 de ce matin, par l’un des pensionnaires logeant dans la même chambre, au moment où il a voulu utiliser les toilettes.

L’individu a été initialement condamné à une peine de 2 ans de prison pour possession, trafic et consommation de drogue et stupéfiants, d’après le communiqué. La famille du défunt a été informée de son suicide, ainsi que les autorités judiciaires compétentes conformément aux dispositions de la loi en vigueur et ce, pour enquêter à ce sujet, a ajouté la même source.