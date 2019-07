Drame d’Al Haouz: voici le bilan officiel

Les équipes de secours ont réussi, dans la nuit de jeudi à vendredi, à repêcher les corps de 15 personnes (11 femmes, trois hommes et un enfant) qui étaient à bord d’un véhicule de transport mixte enseveli sous la coulée de boue et les amas de rochers et de terre au niveau du douar Touk Al Khair (cercle Asni), dus à des pluies torrentielles enregistrées dans la région, ont indiqué les autorités locales de la province d’Al Haouz.

De fortes averses orageuses ont frappé des zones montagneuses de la province d’Al Haouz à partir du mercredi 24 juillet 2019, provoquant un important éboulement et glissement de terrain ayant atteint près de 20 mètre de hauteur, particulièrement entre les points kilométriques 226 et 233 sur la route nationale No 7.

S.L. (avec MAP)