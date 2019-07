Drame d’Al Haouz: d’autres corps ont été repêchés

Cela fait plus de 34 heures que des personnes sont ensevelies sous les amas de rochers de terre, dans la région d’Al Haouz.

Après avoir repêché un premier corps jeudi soir, les secours sont parvenus à sortir deux autres dans les premières heures de ce vendredi. Le bilan s’élève à trois morts pour l’instant, a appris Le Site Info de sources sûres.

La même source a ajouté que les autorités locales et les services de sécurité continuent de dégager les boues pour extraire le minibus. Rappelons qu’au moins 18 personnes sont portées disparues et données pour mortes.

Les victimes étaient dans un minibus emporté par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région. Elles ont été prises au piège, près d’un lac, par la montée brutale des eaux.

Il est à noter que les autorités locales de la province avaient indiqué que les pluies torrentielles intenses qu’a connue la province d’Al Haouz mercredi soir ont provoqué une hausse du niveau des cours d’eau et des ruisseaux et un éboulement au point kilométrique 230 sur la route nationale No 7 au niveau du douar Touk Al Khair, relevant de la commune Ijoukak dans le Caidat Talat N’ Yacoub (Cercle Asni). Et de préciser que les efforts se poursuivent pour dégager les boues qui ont atteint près de 20 m de hauteur, dans le but d’extraire ce véhicule, repêcher ses occupants potentiels et de rétablir la circulation sur cet axe routier.

Ces inondations ont par ailleurs provoqué des dégâts matériels considérables. Une enquête a été ouverte pour déterminer les conséquences exactes du drame.

N.K