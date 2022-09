Drame à Tiznit: un élève perd la vie pendant une séance d’EPS

Ce vendredi 30 septembre, un élève du lycée de la ville de Tiznit, est décédé, au sein de l’établissement scolaire.

Selon une source fiable de Le Site info, le lycéen a été victime d’un arrêt cardiaque pendant la séance d’éducation physique et sportive (EPS). La victime a été transférée d’urgence à l’hôpital, mais malheureusement l’élève est décédé dans l’ambulance qui le transportait, a déploré notre source.

La mort subite de cet élève a suscité une grande émotion et un véritable choc parmi ses camarades et parmi les cadres pédagogiques et administratifs du lycée Hassan II, à Tiznit.

L.A.