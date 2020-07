Drame à Casablanca: retrouvé à la morgue trois jours après sa disparition (VIDEO)

L’assouplissement des mesures d’état d’urgence sanitaire ne vas pas, hélas, sans de nouveaux risques, dont les noyades de personnes à qui le Grand bleu manquait beaucoup. Ainsi, aussi bien à Casablanca, à Rabat que dans d’autres villes côtières, l’on a enregistré de nombreuses victimes de noyades parmi des baigneurs.

Un jeune homme de 21 ans fait partie de ces malheureuses victimes. L’un de ses proches a révélé à Le Site Info les détails de ce drame survenu à Casablanca. La famille du jeune homme, ignorant les causes de sa subite disparition, avait entamé, pendant trois jours, de longues et vaines recherches dans différents hôpitaux et commissariats de la capitale économique.

En désespoir de cause les membres de la famille ont fini par se rendre à la morgue de la ville pour y découvrir le cadavre du jeune homme, mort noyé. Le drame est d’autant plus atroce que d’autres cadavres ont été retrouvés à la morgue: ceux de pêcheurs ayant voulu sauver le jeune noyé et qui ont également connu son triste sort, avalés par les vagues de l’Océan atlantique.

A.Z.