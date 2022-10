Dr Tazi réagit aux rumeurs sur son suicide (PHOTO)

Dr Hassan Tazi, chirurgien plasticien, a menacé d’avoir recours à la justice et de poursuivre les auteurs des rumeurs prétendant qu’il s’est suicidé à la prison locale Oukacha, de Casablanca.

Cette menace a été rapportée et confirmée par l’administrateur de son compte officiel sur le réseau social Instagram, qui a formellement démenti les rumeurs fallacieuses précitées. « Pour quelle raison cette fausse information a-t-elle été rapportée par certaines chaînes, ainsi que par des pages des réseaux sociaux? Ce ne sont que des mensonges et Dr Tazi est bel et bien en vie et il est encore innocent », a précisé l’administrateur du compte Instagram du chirurgien plasticien.

Et de poursuivre: « Nous sommes en train de préparer un dossier, en étroite collaboration avec notre avocat, en vue de déposer une plainte judiciaire contre quiconque qui participe à ces campagnes de diffamation électronique et porte atteinte à l’honneur et à la probité de Dr Tazi. Hasbi Allah wa ni ma al wakil! »

L.A.