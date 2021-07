Dr Tayeb Hamdi endeuillé

Dr Tayeb Hamdi nous a annoncé ce matin une triste nouvelle: le décès hier soir de sa mère. Pour rappel, le médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé ne cesse, depuis le début de la pandémie du coronavirus au Maroc, de s’investir pleinement dans la sensibilisation et la vulgarisation concernant les risques encourus par les citoyens en cas de non respect des mesures préventives et sanitaires de l’état d’urgence, décrétées par les autorités compétentes. Et ce, afin d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19 et de ses nouveaux variants.

Le praticien, natif de Larache et y exerçant son noble métier de médecin, n’a de cesse non plus de mettre à l’index le laxisme et l’inconscience de nombreux citoyens faisant fi, en particulier, du port obligatoire et correct du masque de protection et de la distanciation physique, à travers plusieurs chaînes de TV marocaines et de nombreux médias nationaux, dont des sites électroniques.

Le Site info fait partie de ces derniers et Dr Hamdi ne manque pas, au quotidien, de nous contacter via WhatsApp, afin de nous communiquer les toutes dernières informations concernant la situation sanitaire alarmante que connaît actuellement notre pays, avec la revue en hausse alarmante de cas contaminés, et de ses conseils, recommandations et mise en garde destinés à nos concitoyens et ressortissants étrangers résidant au Maroc.

En ces douloureuses circonstances du décès de la mère du médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé, Mme Rahma Cheikhi, des suites d’une longue maladie ayant duré plus d’un an et demi. Le Site info présente ses sincères condoléances au Docteur Tayeb Hamdi, à sa famille, ses proches, ses amis et ses confrères. Les obsèques de la défunt ont eu lieu, ce jeudi 29 juillet, après la prière d’Ad-Dohr, à la ville d’Ouezzane.

Que Dieu ait la mère de Dr Hamdi en Sa sainte miséricorde! » Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

Larbi Alaoui