Dr Mrabet évoque l’éventualité de l’apparition de nouvelles vagues (VIDEO)

Le Coordonnateur du Centre national des opérations d’urgences de santé publique, au ministère de la Santé et de la Protection sociale, prévoit l’apparition éventuelle de nouvelles vagues de coronavirus car la fin du variant Omicron ne signifie nullement celle de la pandémie.

Lors de l’émission de la chaîne nationale 2M, « Ma3a Erramdani » (Avec Erramdani), Dr Mouad Mrabet a tenu à souligner qu’il n’est pas dans son intention de semer panique et frayeur, loin de là, mais qu’il veut prévenir les citoyens à plus de vigilance et au respect de toutes les mesures restrictives.

L’invité de Ridouane Erramdani a toutefois tempéré ses propos en affirmant que la situation sanitaire au Maroc est très rassurante et c’est pour cette raison qu’il faut savoir la préserver, dans la crainte de voir apparaître d’autres vagues de la covid-19.

De même que Dr Mouad Mrabet a rappelé que c’est grâce à la maîtrise de la situation épidémiologique que l’on a pu autoriser la réouverture des stades, comme celle des frontières aériennes. Mais cela ne signifie point que la fin du coronavirus a sonné, a-t-il répété.

L.A.