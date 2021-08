Dr Hamdi: « Si vous présentez ces symptômes, restez chez vous ! »

Le Professeur Azeddine Ibrahimi a donné de précieux conseils et des recommandations importantes aux personnes qui ressentent, ces derniers temps, des symptômes tels que de fortes migraines, une augmentation inhabituelle de température corporelle, des vomissements et de la toux sèche..

Ainsi, le directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et membre du Comité scientifique, via sa page officielle Facebook, a conseillé aux personnes concernées par les symptômes précités l’isolement à domicile durant dix jours.

« Veuillez demander l’assistance des spécialistes et tout ira pour le mieux! Restez seulement pendant dix jours chez vous, s’il vous plaît! », a tenu à recommander expressément Pr Ibrahimi dans sa publication, à l’adresse des citoyens ressentant les symptômes cités ci-dessus.

A rappeler que le ministère de la Santé a annoncé la revue en hausse alarmante du nombre de cas contaminés par la covid-19, pendant les deux dernières semaines au Maroc. En conséquence, les autorités compétentes ont été dans l’obligation de durcir les mesures restrictives, surtout concernant les déplacements intervilles, l’interdiction des mariages et autres manifestations festives, ainsi que la réduction de la capacité d’accueil des cafés, des restaurants et des moyens de transport public.

Larbi Alaoui