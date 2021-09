Dr Hamdi préconise une 3ème dose de vaccins pour ces franges de la population

Dr Tayeb Hamdi, médecin, chercheur en politiques et systèmes de la santé, a assuré que la situation épidémiologique est en nette et progressive amélioration et que la campagne nationale de vaccination, au Maroc, est sur la bonne voie en vue de l’immunité collective souhaitée.

Ces données optimistes permettent alors la possibilité d’une troisième dose de vaccins au profit des personnes âgées, de celles souffrant de maladies chroniques, ainsi des professionnels exerçant des métiers de la santé. Toutefois, a souligné Dr Hamdi, cela est inhérent aux mesures restrictives, telles que le port obligatoire des masques de protection et le respect de la distanciation physique, aussi bien dans les espaces clos que dans les espaces ouverts.

Dans une publication, le médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé a également révélé que la Royaume est en passe de faire bénéficier 60% de la population de la première dose de vaccin, alors que 50% ont déjà reçu les deux doses. De même que la vaccination des apprenants de 12 à17 ans a eu le succès escompté et ce, sachant que plus d’un tiers de cette frange d’âge a pu bénéficier, en deux semaines, de la première dose du vaccin et que l’opération continue de plus belle, a affirmé Dr Tayeb Hamdi.

Larbi Alaoui