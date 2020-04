Dr Faid, médecin ou imposteur ?

A l’heure où nous mettions en ligne, ils étaient plus de 4000 personnes à avoir signé une pétition électronique, sur le site “Change”, dénonçant Dr Mohamed Faid.

Les signataires demandant la poursuite en justice du professeur universitaire à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, de Rabat.

Il est reproché à Faid l’exercice illégal de la médecine et le risque qu’il fait encourir aux citoyens avec ses recettes médicamenteuses et ses conseils que réfutent les spécialistes.

En riposte à cette pétition, une autre a été créée pour soutenir Mohamed Faid et a recueilli presque 50000 signatures. Elle a pour but de dénoncer la campagne “sauvage”, menée contre Faid, par certains qui prétendent parler au nom des médecins. Pour les adeptes et admirateurs du Dr Faid, les détracteurs du professeur universitaire ont pour dessein de semer le doute sur ses compétences et de décrier ses ordonnances.

De ce fait, les défenseurs de Faid lancent un appel à “toutes les personnes libres du monde de soutenir le droit et de faire échouer cette pétition” contre le professeur universitaire “car elle ternit l’image du Maroc auprès des autres pays”.

Et d’ajouter que “le Docteur a une très bonne réputation partout aux quatre coins du monde et jouit d’une crédibilité sans faille”. Et signer une pétition pour le soutenir contre ses détracteurs n’est que justice,”au moment où le Docteur est mobilisé, avec toutes les bonnes volontés derrière le roi, afin que la Patrie lutte efficacement contre cette pandémie”.

M.R.