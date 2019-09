Dr. El Hassan Tazi propose son aide à l’épouse de Hatim Ammor (PHOTO)

Après avoir annoncé qu’elle est atteinte de cancer, Hind Tazi, l’épouse et manager du chanteur marocain Hatim Ammor, a reçu plusieurs messages de soutien et de sympathie. Fans et célébrités lui ont en effet souhaité bon courage pour son combat contre la maladie.

Le célèbre chirurgien plasticien El Hassan Tazi n’a pas dérogé à la règle et a également réagi à l’annonce de l’épouse du chanteur. Sur sa page Facebook, il a exprimé son soutien à Hind et lui a proposé de l’aide. «Je souhaite un prompt rétablissement à la femme de notre grand chanteur Hatim Ammor et je me mets à sa disposition pour toute consultation médicale en cas de besoin», a écrit le médecin.

La publication de Hassan Tazi n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui ont applaudi le geste du médecin.

Rappelons que Hind Tazi a publié une photo sur son compte Instagram pour annoncer être atteinte d’un cancer.

La jeune femme, le crâne rasé, apparaît, sur ce cliché, dans les bras de son mari, avec, en légende : «Un cancer ! Et Alors ? Hamdoulah. Je garde le moral, je garde mon énergie et mon sourire… La vie est belle ! Merci à mon cher époux, ma famille et mes amis d’être là à mes côtes. Je vous aime».

S.L.