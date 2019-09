Dr Asma Lamrabet démissionne et quitte le Maroc

Dr Asma Lamarabat, médecin biologiste et “féministe islamique”, a décidé de quitter le territoire national. Elle a également assuré qu’elle s’apprêtait à entamer une nouvelle étape de sa vie, ailleurs. En revanche, elle n’a pipé mot sur le mobile l’ayant incitée à prendre cette soudaine décision, ni sur sa destination.

Sur sa page officielle Facebook, Dr Lamrabat s’est contentée d’écrire:” Je m’apprête à faire un long voyage pour résider à l’étranger. Une nouvelle étape de mon existence dont seul Dieu connaît la durée. Mais l’amour de la Patrie ne me quittera pas!”. Et elle finit sa publication en invoquant le Bon Dieu de lui octroyer santé et quiétude.

Dr Asma Lamarabat avait, auparavant, présenté sa démission de présidente du Groupe international d’étude et de réflexion sur les femmes en islam (GIERFI), au sein de la Rabita mohammadia des oulémas du Maroc.

L.A.