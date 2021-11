Dounia Boutazout porte plainte contre deux comptes Instagram (PHOTO)

L’actrice Dounia Boutazout a porté plainte auprès de la Brigade de police de lutte contre la cybercriminalité, à l’encontre de deux comptes du réseau social Instagram, usurpant son nom. L’un d’eux compte 578.000 followers, alors que le second en compte 493.000!

Les créateurs de ces deux comptes ont été avisées par l’artiste de leur usurpation criminelle d’identité, qui a joint à sa publication la capture d’écran de ces faux comptes incriminés dont le nombre de followers est beaucoup plus important que celui de son propre vrai compte et ce, avant de décider de recourir à déposer sa plainte auprès de la police.

De plus, Dounia Boutazout a ajouté ce commentaire à son post: « J’ai une bonne nouvelle pour les créateurs de ces deux faux comptes! Je sais bien que vous suivez mes publications et j’aimerais vous rendre heureux tout de suite, afin que vous ne soyez pas surpris, la semaine prochaine, par mon rendez-vous avec vous à la Brigade de police de lutte contre la cybercriminalité ».

Et de poursuivre ironiquement: « J’ai hâte de vous rencontrer car vous avez osé signaler toutes mes photos qui avaient été supprimées de mon compte, comme si elles étaient les vôtres (…). J’ai beaucoup de choses que je vous confierai à notre rencontre. Mes salutations distinguées! »

A noter que ce qu’a entrepris Dounia Boutazout, comme décision, a suscité une grande polémique et des avis très divergents de ses followers. Certains ont considéré que des admirateurs créent des comptes aux noms de leurs stars par amour pour elles, précisant qu’elle n’est pas la seule artiste à qui cela arrive et qu’il ne s’agit que de l’admiration pour sa personne et son art, sans aucune arrière-pensée, ni but répréhensible.

Tandis que d’autres internautes pensent le contraire, se sont insurgés contre les créateurs des deux comptes incriminés et croient dur comme fer que Dounia Boutazout a eu bien raison de porter plainte. Ce qui facilitera également la tâche de la direction d’Instagram en vue de la protection de son vrai compte.

Larbi Alaoui

