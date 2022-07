Dounia Boutazout et son mari surprennent leurs fans

L’actrice marocaine, Dounia Boutazout, en compagnie de son mari, a surpris ses fans et followers en supprimant toutes leurs photos respectives de leurs comptes sur le réseau social Instagram.

Parallèlement à cette étrange initiative, l’artiste a pris la décision de ne plus suivre les publications de son époux sur la Toile. Chose qui n’a pas manqué de susciter une grande polémique et de nombreuses interrogations sur les réseaux sociaux, à l’annonce de ces deux initiatives et à leur véritable objectif.

D’aucuns supposent que le couple vit un quelconque différend conjugal, l’ayant conduit à la suppression de ses photos, alors d’autres croient savoir qu’il ne s’agit que d’un « buzz » recherché par l’actrice et son mari.

Par ailleurs, cela survient peu de temps après la fausse annonce que Dounia Boutazout a décidé de mettre fin à sa carrière, avant que l’on ne se sache, qu’en réalité, son compte a été piraté par des personnes inconnues et que le post en question ne soit supprimé, quelques minutes seulement après sa publication.

Concernant le possible différend entre l’artiste et son mari, Le Site info a tenté de contacter Dounia Boutazout pour en savoir davantage sur la suppression des photos du couple et le fait qu’elle ne suive plus les posts de son conjoint, mais son téléphone est resté aux abonnés absents.

L.A.