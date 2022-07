Dounia Boutazout annonce la fin de sa carrière ! (PHOTO)

La célèbre comédienne marocaine, Dounia Boutazout, a désagréablement surpris son public en annonçant, via son compte Instagram, sa décision de mettre fin à sa carrière artistique.

Sans donner plus de détails sur sa décision ou ses causes réelles, l’artiste s’est contentée de mettre en commentaire: « Merci à mon cher public. Adieu! Je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenue et merci aussi à celles qui m’on fait du tort! ».

Dounia Boutazout a également ajouté, sans préciser à qui elle s’adresse au juste: « Vous avez vaincu ici-bas, mais chez Allah, les adversaires ont rendez-vous! Alors ne vous réjouissez pas trop et multipliez vos appels téléphoniques! Quant à moi, je multiplierai ‘Hasbi Allah wa ni3ma l’wakil’ (ndlr: « Allah me suffit et Il est le seul garant). Ici s’arrête mon parcours et j’annonce que je mets fin à ma carrière ».

Cependant, il est important de savoir que l’actrice a supprimé la story où elle a annoncé cette décision, qui en a surpris plus d’un, quelques minutes seulement après sa publication. Mais cette suppression n’a pas empêché que cela a été partagé par les internautes sur plusieurs réseaux sociaux et, en particulier, sur Instagram.

Par ailleurs, de son côté, Le Site info a tenté de contacter Dounia Boutazout afin d’en savoir plus sur sa décision et sur la suppression rapide de la story où elle a annoncé qu’elle met fin à sa carrière, mais son téléphone est resté aux abonnés absents.

