Dounia Batma vs Mohamed Al Turk: nouvelles révélations sur la plainte déposée par la chanteuse

Le Tribunal de la famille de Marrakech a fixé au lundi 17 octobre la date de la première audience de l’affaire de demande de divorce déposée par Dounia Batma d’avec son mari et agent, Mohamed Al Turk, a appris une source concordante de Le Site info.

De même que le producteur bahreïni est poursuivi en liberté provisoire, a ajouté la même source, dans une autre affaire concernant une plainte déposée contre lui par la chanteuse marocaine, l’accusant d’adultère et de chantage.

Rappelons qu’un différend important oppose Dounia Batma et son mari, Mohamed Al Turk. Cependant, même si les raisons de ce différend ne sont pas encore connues, la chanteuse a décidé de changer de directeur artistique et persiste à refuser de pardonner à son mari et papa de leurs deux filles.

Toutefois, celui-ci a insisté à plusieurs reprises, via le réseau social Instagram, afin que sa femme accepte leur réconciliation et la reprise normale de leur vie conjugale et familiale.

M.R.