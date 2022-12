Dounia Batma vs Mohamed Al-Turk: le divorce est acté

Le Tribunal de la famille à Marrakech a prononcé jeudi le divorce de Dounia Batma et Mohamed Al Turk

La décision est tombée au lendemain de la condamnation d’Al Turk à 3 mois de prison ferme et une amende 3000 dirhams.

Rappelons qu’un différend important oppose Dounia Batma et son mari, Mohamed Al Turk. La chanteuse avait décidé de changer de directeur artistique et persiste à refuser de pardonner à son mari et papa de leurs deux filles.

Toutefois, celui-ci a insisté à plusieurs reprises, via le réseau social Instagram, afin que sa femme accepte leur réconciliation et la reprise normale de leur vie conjugale et familiale.

A.O.