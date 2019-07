Dounia Batma veut enterrer la hache de guerre (VIDEO)

Dounia Batma n’a pas sa langue dans la poche sur les réseaux sociaux et ses coups de gueule sont assez courants. On l’a vue à plusieurs reprises tacler et descendre plusieurs artistes. Après de nombreux conflits, la chanteuse marocaine a décidé d’opter pour la paix.

Présente lors de la conférence de presse du festival international d’Ifrane “Chants des Cèdres”, Batma a évité toutes les questions concernant ses conflits avec les artistes.

En temps normal, elle n’hésite pas à leurs répondre l’un après l’autre, mais il semblerait que la native de Hay Mohammedi préfère désormais se concentrer sur ses projets artistiques. “Nous n’allons pas évoquer les conflits à chaque conférence de presse. Je ne suis pas la méchante de l’histoire…”, a-t-elle lancé.

Et d’ajouter: “J’ai le droit d’évoquer mes projets artistiques, ce qui est plus important que ces conflits qui ne servent qu’à booster les vues de vos vidéos sur internet”.

Notons que Dounia Batma avait, récemment, tiré à boulets rouges sur la chanteuse marocaine, Saida Charaf, et sur le chanteur palestinien Mohammed Assaf. Elle s’est produite mercredi soir à Ifrane, sur la scène Taj aux côtés de Sami Ray.

N.K