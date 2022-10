Dounia Batma : son nouveau look enflamme la Toile (PHOTO)

Dounia Batma fait encore parler d’elle, non pas à cause de son conflit avec son mari, mais de son dernier look. La chanteuse a été assaillie par des commentaires, après avoir posté une photo d’elle sur son compte Instagram.

Certains internautes ont apprécié son nouveau, tandis que d’autres l’ont jugé trop osé. Dounia Batma ne semble pas prêter attention à ce genre de messages, préférant adopter la politique de la sourde oreille dans ce genre de situations.

Pour rappel, la jeune femme a annoncé qu’elle est prête à explorer d’autres univers que le chant. Au micro de «Ralia», Dounia a indiqué qu’elle aimerait bien s’essayer au cinéma, soulignant qu’elle souhaiterait participer à des productions marocaines avant de se tourner vers les projets arabes.

«Je commence toujours par le Maroc. Pour le chant, j’ai participé à Studio 2M pour prendre part, par la suite, à Arab Idol. Je reçois encore et toujours des propositions pour jouer des rôles. Je préfère ne rien vous annoncer pour l’instant. Mais je vous dévoilerai bientôt une surprise», a souligné Dounia.

La chanteuse a également confié avoir été approchée pour présenter des émissions télévisées. «Je suis en train d’étudier ces propositions vu que j’ai un penchant pour l’animation et la présentation TV», a-t-elle précisé.

A.O.