Dounia Batma s’exprime après son accouchement (PHOTOS)

كثير سألوني اذا حامل بنت او ولد او توأم 💕 لكن حبيت اخليها سربرايز وفنفس الوقت حبيت اشوف توقعاتكم في الي كان تخمينه صائب وفي الي لا 😁 الحمد لله انعمنا رب العالمين ببنوتة ثانية ما احلاها ما شاء الله اسمها "ليلى روز " "Laila rose” @lailarosemalturk 🌷يا رب تحفظها لنا وتجعلها من الذرية الصالحة 💕 شكرا لكل من راسلني وباركلي شكرا لكل من اتصل شكرا لكل من زارتي وشكرا على دعواتكم لي احبكم 💕