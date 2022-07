Dounia Batma s’est-elle séparée avec son mari Mohamed Al Turk?

La chanteuse marocaine, Dounia Batma, s’est abstenue, ces derniers temps , d’apparaître aux côtés de son mari et agent, Mohamed Al Turk. Ce qui laisse supposer des différends au sein du couple et, même, un possible prélude à une séparation annoncée.

Parallèlement à ces rumeurs, avérées ou pas, Dounia Batma a partagé avec ses fans et followers, via son compte sur le réseau social Instagram, des extraits d’enregistrements vidéos où elle interprète la chanson « Sabra » de l’artiste yéménite, Balqees.

De son côté, Mohamed Al Turk a publié une série de posts via son compte Instagram, pendant ces dernières heures, dont il a intitulé le premier par cette expression concise, mais qui veut tout sous-entendre: « Dernier épisode! ».

Il y a ajouté le commentaire qui suit: « La dignité est plus forte que l’amour! Si votre dignité est confrontée à l’humiliation, il est préférable d’arracher votre cœur et de le piétiner! ». Et de préciser également qu’il ne faut pas sous-estimer soi-même car rien ne le mérite!

Dans un autre commentaire, le mari et agent de Dounia Batma a encore enfoncé le clou (de la discorde conjugale?) en écrivant: « Je ne regrette rien de ce que j’ai fait pendant ma vie. Il y a des choses que j’ai entreprises par crainte de ce qui peut advenir à ceux que j’aime et d’autres par amour, sans réfléchir; Mais quand on arrive à une période où l’on se rend compte que tous les actes entrepris ne sont considérés que comme ‘un mirage’ pour les personnes que l’on aime, c’est le moment de dire stop et de passer à une profonde réflexion! ».

L.A.