Dounia Batma, Safae Hbirkou… Plusieurs influenceuses au cœur d’une polémique (PHOTO)

Amine Castor, un make-up artist marocain, a critiqué les nombreuses influenceuses qui ont fait la publicité, sur leurs comptes Instagram, d’un masque pour visage qui serait à base d’or.

Amine a accusé la société qui vend le produit d’escroquer les clients en le proposant au prix de 449 dirhams au lieu de 1047. «Le prix de ce masque ne dépasse pas 5 dirhams sur les sites de vente chinois. Le pire, c’est qu’ils ne sont pas à base d’or et sont très nocifs à la peau. Je n’allais pas me prononcer si ce produit n’était pas dangereux», s’est indigné Amine Castor.

Pourtant, plusieurs influenceuses ont fait la publicité de ce masque sur leurs réseaux sociaux comme Dounia Batma, Safae Hbirkou, Meriem Assouab ou encore Asmae Beauty.

Après les révélations d’Amine Castor, Le Site info a contacté le directeur de la société qui importe ce masque pour avoir de plus amples informations sur ce produit. «Le masque est coréen et non pas chinois. Il est autorisé par le ministère de la Santé. Notre société se contente d’importer ce produit. Une autre boite, appartenant à Mehdi Chougrad, l’époux de l’actrice Safae Hbirkou, se charge par la suite de la distribution et de la publicité», a précisé notre source.

Mehdi Chougrad, de son côté, a assuré que le produit dont il fait la promotion n’est pas celui dont a parlé Amine Castor. «Notre masque est d’origine sud-coréenne. Ce pays asiatique est connu pour la qualité de ses produits cosmétiques. Pour faire la promotion de ce produit, ma société prend contact avec des influenceuses. Ce tollé n’a pas été créé pour descendre ma boite mais pour s’attaquer aux influenceuses qui sont payées pour faire de la pub», a-t-il expliqué à Le Site info.

N.M.