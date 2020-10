Dounia Batma promet une surprise à ses fans (photo)

PEOPLE. Dounia Batma a promis à ses followers sur Instagram une nouvelle surprise qu’elle va dévoiler prochainement.

Sur sa page officielle, Dounia Batma a posté un logo affichant les initiales de son nom avec un microphone au milieu et son nom complet écrit en arabe et en français.

Comme légende, Dounia qui vient de donner naissance à une fille dans une clinique de Marrakech a écrit « l’avenir sera meilleur ».

La chanteuse, objet d’une poursuite judiciaire dans le cadre de l’affaire « Hamza mon bébé », n’a pas donné plus d’indications sur ses projets, préférant garder le mystère entier.

😍💫….القادم أجمل 💫😍