Dounia Batma prend une décision inattendue (PHOTO)

Dounia Batma a annoncé, dimanche, qu’elle n’accordera plus de déclarations à la presse. «Vu que mes propos sont à chaque fois déformés et sortis de leur contexte, j’ai décidé de boycotter les médias. Les pages Facebook et Instagram cherchent à faire le buzz et mettent de faux titres sur mes vidéos pour attirer des vues», a indiqué la chanteuse sur son compte Instagram.

«Respect à tous les journalistes. J’espère que vous serez compréhensifs. Je vous donne rendez-vous lors de la sortie de mon prochain single. Je m’exprimerai seulement au sujet de ma nouvelle chanson. Merci à vous tous», a-t-elle ajouté.

Rappelons que Dounia Batma a animé ce weekend la fête de l’actrice Rajoua Sahli, tenue à l’occasion de la circoncision de son fils et le baptême de sa fille.

H.M.