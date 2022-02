Dounia Batma pleure la disparition du défunt Me Bouachrine (VIDEO)

Cinq jours après le décès du défunt Me Abdellatif Bouachrine, ex-bâtonnier de l’Ordre des avocats, la chanteuse marocaine Dounia Batma a exprimé sa douleur et sa compassion, via une story sur son compte Instagram.

Avec beaucoup de commisération, la chanteuse a tenu à évoquer les qualités humaines et professionnelles de son ancien avocat et la considération dont le défunt jouissait auprès de son cœur et de celui de tous ceux qu’ils l’ont connu, apprécié et admiré.

Dounia Batma et allée même à dire qu’elle se sent orpheline car elle considérait Me Bouachrine comme un second père. Elle n’a pas non plus réussi à retenir ses larmes en demandant à ses fans et followers de prier pour l’âme du défunt afin que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde.

De même que la chanteuse a ajouté que la disparition de l’ex-bâtonnier l’a énormément attristée et qu’elle n’oubliera jamais les conseils qu’il lui avait prodigués. Comme elle n’oubliera pas que le défunt lui avait demandé de demeurer forte devant les adversités et qu’il était parvenu à faire d’elle une personne plus aguerrie et plus persévérante.

L.A.