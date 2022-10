Dounia Batma lance un appel à la justice (PHOTO)

Le divorce de Dounia Batma et Mohamed Al Turk est sous le feu des projecteurs ces derniers temps. La chanteuse vient de lancer un appel aux autorités de Marrakech pour lui rendre justice dans cette affaire.

Dounia Batma a partagé une story, via son compte Instagram, qui fait le buzz en ce début de semaine. La chanteuse a indiqué dans sa publication : ʺConcernant l’histoire de Wissal et de mon époux, devenue une affaire publique touchant toutes les femmes marocaines qui partagent la même expérience que moi, je lance un appel aux autorités de Marrakech, afin de prendre en considération toutes les preuves dont je dispose (vidéos et enregistrements audio)ʺ.

Et de rajouter : ʺJe veux que justice soit faite. Je ne veux que ce qui m’est dû et rien de plus. Je vous promets de vous tenir au courant de toutes les nouveautés concernant cette affaire ʺ.

A.O.