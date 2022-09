Dounia Batma indifférente aux propos de l’ex-femme d’Al Turk (VIDEO)

Mona Saber n’avait pas mâché ses mots concernant Dounia Batma. L’ancienne compagne de Mohamed Al Turk avait traité la chanteuse marocaine de « mauvais présage ».

Lors d’un passage dans l’émission people « Barlman Shaab » sur Al Jazeera, Dounia Batma a été questionnée sur les propos de l’ex-épouse de Mohamed Al Turk la concernant. Mona Saber n’avait jamais caché son ressenti vis-à-vis de l’artiste, l’accusant d’avoir « volé » son mari et de l’avoir « séparée » de ses enfants.

Dounia Batma a tout simplement répondu que cela l’importe peu. « Je n’ai pas de temps à consacrer à ces propos. Toute cette histoire n’en vaut pas la peine. Je ne veux pas de ça dans ma vie ».

A noter que les choses sont loin d’être au calme entre Dounia Batma et Mohamed Al Turk. Le producteur bahreïni semble avoir été mis à la porte par sa seconde épouse et le clan Batma. On l’avait vu récemment hospitalisé. D’autres rumeurs indiquent qu’il aurait quitté le Maroc depuis qu’il n’est plus dans les « grâces » de la chanteuse.

A.O.