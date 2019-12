Dounia Batma impliquée dans l’affaire «Hamza monbb» ? elle répond

Les rumeurs concernant Dounia Batma selon lesquelles elle serait impliquée dans l’affaire «Hamza monbb» l’ont poussée à briser le silence. Dans un communiqué diffusé vendredi, la chanteuse a démenti ces allégations, assurant qu’elle n’a jamais été convoquée par la police pour des accusations de chantage à l’encontre de certains artistes.

«Contrairement à ce qui a été colporté par certains médias, Dounia Batma n’a reçu aucune convocation de la police et n’a aucun lien avec cette affaire. Ces informations, dénuées de tout fondement, visent à porter atteinte à l’image et à la carrière de la chanteuse. En plus, les médias qui ont diffusé ces informations n’ont pas essayé de s’assurer de leur véracité», peut-on lire dans le communiqué.

Dounia Batma menace d’ailleurs de traîner en justice toute personne diffusant ce genre de rumeurs à son sujet.

Rappelons que la chanteuse marocaine Saida Charaf avait porté plainte contre le compte anonyme «Hamza monbb», dont l’identité n’a jamais été révélée. L’artiste a décidé de le traîner en justice pour diffamation. L’affaire avait éclaté lorsque le désormais célèbre compte chargé de publier des scoops sur les célébrités avait posté des photos de la chanteuse en compagnie d’un jeune homme qui serait pro-polisario. Accusée de trahison, Saida Charaf a fait plusieurs sorties médiatiques pour se défendre et balayer ces rumeurs, promettant qu’elle poursuivra en justice «Hamza monbb».

La police a finalement arrêté un journaliste, le propriétaire d’une agence de location de voitures et une célèbre blogueuse. Ils sont actuellement en détention à la prison locale de l’Oudaya à Marrakech et sont poursuivis pour avoir propagé des allégations mensongères, atteinte à la vie privée d’autrui, diffamation, menaces, chantage et vol de données électroniques à caractère personnel.

H.M.