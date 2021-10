Dounia Batma fait encore parler d’elle sur les réseaux sociaux (VIDEO)

« Parlez de moi en bien ou en mal, peu importe! L’essentiel, c’est qu’on parle de moi! ». Cette phrase, attribuée au journaliste français Léon Zitrone, sied bien à certaines stars, dont la chanteuse marocaine, Dounia Batma.

Celle-ci a donc pris l’habitude de faire parler d’elle, via le réseau social Instagram et de susciter admiration ou dérision, selon ses followers ou d’autres internautes. Cette fois-ci, c’est lors d’un mariage à Tanger qu’elle a animé que la énième polémique est née.

Dans un enregistrement vidéo, l’on voit la chanteuse en train de danser et de se trémousser. Chose qui a fait que l’on s’est « intéressé » à ses rondeurs disproportionnées et a suscité de l’ironie et des commentaires, loin d’être « gentils » (un doux euphémisme!), sur un lipofilling des fesses raté, croit-on.

Laquelle opération de chirurgie esthétique a été aperçue comme étant de mauvais goût, surtout que la chanteuse arborait des vêtements d’une couleur criarde vive pour mieux faire « admirer » cette partie de son corps.

De bien entendu, à l’instar d’autres vidéos de Dounia Batma, celle de Tanger n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui n’ont pas été « tendres » avec la chanteuse. Loin de là, elle a été vivement critiquée pour ne rater aucune occasion de montrer ses rondeurs, via ses photos et ses enregistrements vidéos. Soit en ayant recours à des lipofilling, soit à des implants mammaires en silicone, ou bien les deux en même temps, disent les « mauvaises langues ».

Larbi Alaoui

