Dounia Batma et Mohamed Al Turk endeuillés (PHOTO)

Dounia Batma a annoncé le décès, mardi, de l’oncle de son mari Mohamed Al Turk. Dans une story sur Instagram, la chanteuse a exprimé son chagrin suite à cette disparition et a écrit : «Que Dieu ait ton âme en sa sainte miséricorde oncle Ali Kamal Al Turk».

Et d’ajouter : «L’oncle de mon mari n’est plus. Que Dieu lui accorde le paradis. Il avait un si bon cœur. Priez pour lui. On t’aime tous cher oncle Ali».

L’information a largement circulé sur la Toile et les fans de Dounia Batma n’ont pas hésité à présenter leurs condoléances à la chanteuse, priant pour la mémoire du défunt.

H.M.