Dounia Batma entame un nouveau projet

En février prochain, Dounia Batma va entamer le tournage de la série “Kalbi Nssah” qui sera diffusée sur MBC5. Selon le quotidien Assabah, la chanteuse y jouera le rôle principal, précisant que la série compte également dans son casting Mouna Fettou, Meriem Zaimi, Noufissa Benchahida, Oussama Bastaoui et Rabie El Katie.

Par ailleurs, plusieurs rumeurs ont circulé récemment selon lesquelles Dounia Batma serait écarté du projet et remplacé par une autre actrice pour son implication dans l’affaire “Hamza monbb”. Le quotidien a assuré, à ce propos, que ces allégations sont totalement fausses et souligné que le staff technique n’y a même pas pensé.

Rappelons que Dounia Batma et sa sœur Ibtissam sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution qui a finalement été revue à la hausse. Elles sont également interdites de quitter le territoire national.

H.M.