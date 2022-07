Dounia Batma encensée sur la Toile (PHOTO)

La chanteuse marocaine, Dounia Batma, a fait une apparition remarquable et fait sensation auprès de son public, qui n’a pas hésité à lui octroyer le titre de … »Reine »!

Ceci, à l’occasion de sa publication de nombreuses photos, via son compte Instagram, de son dernier concert. La chanteuse y apparaît arborant de beaux habits traditionnels marocains de couleur verte et ayant une coupe de cheveux originale.

De nombreux fans et followers de Dounia Batma ont saisi cette opportunité afin d’adresser des messages et des commentaires élogieux, allant même jusqu’à traiter leur chanteuse préférée de « reine de la beauté et de l’élégance »!

A rappeler que la chanteuse a récemment animé plusieurs célébrations de mariages, dans différentes villes du Maroc, dont elle a pris soin de partager les photos avec ses admirateurs, via Instagram et Snapchat.

M.R.