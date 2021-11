Dounia Batma devient la risée de la Toile à cause d’un masque (VIDEO)

Vendredi, Dounia Batma a fait parler d’elle après avoir fait la promotion, sur son compte Instagram, d’un masque de protection. Il s’agit d’un masque transparent qui fait barrière au niveau du nez et de la bouche et «qui préserve le rouge à lèvres», selon la chanteuse.

Les story de Batma ont fait le tour de la Toile et plusieurs internautes n’ont pas manqué de réagir à cette nouvelle publicité. Si certains ont estimé que ce masque ne protège pas contre le covid, d’autres ont ironisé sur l’apparence de Dounia Batma, dont le visage semblait enflé et le nez paraissait rouge à cause dudit masque.

«Elle fait la promotion de ce produit bien qu’elle ne soit pas à l’aise en le portant. C’est ridicule», a commenté un internaute. « Elle est prête à tout pour faire parler d’elle. Nous ne cherchons pas de masques qui nous permettra de garder notre maquillage intact mais nous voulons ceux qui nous protégerons à 100% du covid. Malgré tout ce qu’elle a traversé, elle continue de se mettre dans des situations loin d’être enviables », a déploré une autre.

H.M.