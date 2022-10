Dounia Batma dénonce les mensonges de Mohamed Al Turk (PHOTOS)

La chanteuse marocaine, Dounia Batma, a exprimé sa dérision vis-à-vis de son mari et ex-agent, le producteur bahreïni, Mohamed Al Turk, qui tente de démentir les accusations qu’elle porte à son encontre.

Pour étayer ses dires, et via son compte officiel sur le réseau social Instagram, la chanteuse a publié des photos et des extraits d’enregistrements vidéo, prouvant la poursuite en justice qu’elle a entamée contre son mari Al Turk et contre une autre jeune femme qu’elle accuse « d’incitation à la prostitution et au vol ».

« Tu es sérieux, toi! Tu es poursuivi pour incitation à la prostitution et au vol. Où est la victoire? Nous n’avons pas fini, messieurs! », a écrit Dounia Batma dans son post, s’adressant à Al Turk.

Auparavant, la chanteuse avait expliqué que son mari est poursuivi par la justice en état de liberté provisoire, assorti d’une amende, tout en soulignant que cette poursuite concerne « quelqu’un avec une femme dans la maison, photos, audios et caution à l’appui ».

Et de poursuivre: « Une affaire d’adultère! Et si l’histoire était inversée, imaginez seulement s’il s’agissait d’une femme mariée, surprise dans un espace public, et pas à l’intérieur d’une maison, ce qu’il en serait advenu! ».

M.R.