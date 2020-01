Dounia Batma a fait le show à Marrakech (VIDEOS)

L’implication de Dounia Batma dans l’affaire “Hamza monbb” et la confiscation de son passeport par la justice n’ont pas empêché la chanteuse de poursuivre ses activités artistiques, comme si de rien n’était. Samedi dernier, Batma était à Marrakech pour assister au mariage de sa cousine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la chanteuse a fait le show.

Accompagnée de son mari, de sa mère et de ses deux sœurs, Dounia, qui semblait heureuse de participer à cette cérémonie, n’a pas hésité à pousser la chansonnette et interpréter plusieurs morceaux de Nass El Ghiwane, au grand bonheur de l’assistance. Sur la Toile, plusieurs vidéos ont d’ailleurs circulé, montrant la jeune artiste en train de danser en compagnie de membres de sa famille.

Rappelons que Dounia Batma et sa sœur Ibtissam sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution qui a finalement été revue à la hausse. Elles sont également interdites de quitter le territoire national.

H.M.