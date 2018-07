Doukkali encerclé par des citoyens: les détails de l’affaire

A noter que le responsable a visité, cette semaine, plusieurs établissements sanitaires dans les villes de Zagora, Tinghir, Ouarzazate et Kelaât Megouna afin d’y soulever les défaillances et pallier les lacunes.

Une source du ministère de la Santé a confié à Le Site Info qu’une dizaine de personnes ont, en effet, profité de la visite du ministre à un hôpital de Tinghir pour l’encercler, exigeant des solutions pour le secteur de plus en plus agonisant dans la région.