Double meurtre à Hay Hassani: des amis du mis en cause témoignent (VIDEO)

Des témoins oculaires ont donné, ce lundi après-midi, de nouveau détails sur le meurtre sur ascendant, perpétré à Hay Hassani et qui a choqué toute la ville de Casablanca.

Le mis en cause souffre de troubles, selon ces témoignages, dont des causes sont personnelles et familiaux. Parmi lesdites causes, on évoque le divorce que sa femme a demandé et ses démêles avec son père et sa belle-mère.

Et d’assurer que le jeune homme, âgé de 36 ans ne s’adonne pas aux stupéfiants, comme il est connu pour sa bonté par son entourage et par ses amis et aussi pour son comportement exemplaire. Mais depuis déjà le décès de sa mère, il a commencé à souffir de troubles mentaux.

Pour rappel, les éléments de la police judiciaire de la préfecture de Hay Hassani ont parvenus à interpeller le mis en cause, lundi soir, soupçonné d’avoir perpétré un double meurtre sur ascendants.

Et d’après les premières investigations, il s’est avéré que l’individu réside seul dans dans un appartement à proximité de celui de ses parents au quartier Sidi El Khadir.

Le prévenu est accusé d’avoir assassiné son père, âgé de 68 ans à l’aide d’une arme blanche, avant de s’en prendre à sa belle-mère, âgée de 63 ans qui a aussi succombé à ses blessures.

M.D.