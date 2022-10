Douane: ce qui va changer dans les aéroports du Maroc

Une nouvelle qui risque de bien déranger les voyageurs à destination du Maroc. La Douane vient de publier un document dans lequel elle indique que la valeur globale des cadeaux sans caractère commercial ne pourra plus dépasser les 2000 dirhams.

Dans un document dont Le Site Info détient une copie, les services de la Douane ont pris de nouvelles mesures concernant les voyageurs marocains et étrangers se rendant à l’intérieur et l’extérieur du royaume. ʺEn tant que voyageur en visite au Maroc, vous êtes autorisé à ramener de l’étranger, sans formalités douanières ni paiement des droits et taxes à l’importation, des cadeaux en quantité limitée et sans caractère commercial dans la limite d’une valeur globale de 2.000 dirhams »En dehors de ces tolérances, toute autre marchandise importée sera soumise au paiement des droits et taxes correspondants et à l’accomplissement, le cas échéant, des formalités prévues par les réglementations autres que douanières. Dans ce cas, une quittance de règlement des droits et taxes vous sera remise par le service douanier concerné, indique-t-on.

Concernant les objets à usage personnel, la nouvelle réglementation limite les voyageurs à un seul flacon de parfum de 150 ml et de 250 ml pour les eaux de toilette. Pour ce qui est des médicaments, il faudra présenter une ordonnance, un certificat médical ou tout autre document justifiant leur importation. De plus, les voyageurs sont invités à réexporter le reliquat non consommé au terme de leur visite.

A.O.