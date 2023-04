L’artiste Douae Lahyaoui a retrouvé son frère

L’artiste marocaine, Douae Lahyaoui, a rassuré ses followers et confrères artistes au sujet de son frère dont elle a annoncé sa disparition lundi soir sur son compte Instagram. L’artiste marocaine a indiqué dans une story sur son compte qu’elle a retrouvé son petit frère qu’elle considère comme son fils après la mort de sa mère.

Douae Lahyaoui a versé quelques larmes en parlant de son frère, indiquant qu’elle a eu très peur pour lui : « Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. Maintenant, je peux enfin rentrer et me reposer. J’aimerai remercier toutes les personnes qui ont partagé la photo de mon frère et qui ont contribué à ce qu’il soit retrouvé », souligne Douae Lahyaoui.

Le SOS de l’artiste n’avait pas manqué de faire réagir la Toile, où la photo de l’adolescent a été largement diffusée. De nombreux internautes se sont également mobilisés, appelant tous ceux qui auraient aperçu le jeune Rayan d’alerter sa famille.