Dou Al-Hijja: voici la date de l’observation du croissant lunaire au Maroc

Les magistrats, les Nadhirs et les délégués du ministère des Habous et des affaires islamiques sont invités à informer ce département de l’observation du croissant lunaire ou de sa non-observation en le contactant aux numéros de téléphone suivants: 0537761145, 0537760932, 0537760549, 0537768954 ou via fax sur le 0537177621.

