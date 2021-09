Don Bigg demande une enquête judiciaire

Le rappeur marocain Don Bigg, de son vrai nom Taoufik Hazeb, a demandé qu’une enquête judiciaire soit diligentée concernant l’affaire douloureuse du décès de deux membres de son équipe, lors du tournage de son clip auquel a collaboré le chanteur Amine Temri, alias Aminux.

Don Bigg a choisi de relater ce drame dans une courte chanson, critiquant le fait que l’auteur de cet accident mortel n’ait pas été incarcéré. Pour rappel, ce drame a eu lieu au niveau du Boulevard Ghandi, à Casablanca, lorsqu’une voiture folle a foncé sur le lieu du tournage, fauchant plusieurs personnes dont deux sont mortes, alors d’autres ont été grièvement blessées.

D’après des témoins oculaires, le conducteur était sous l’emprise de l’alcool et a perdu le contrôle de sa voiture, ce funeste vendredi du 4 juin 2021. Par ailleurs, en sus de la demande express de Don Bigg, la maman de l’une des victimes décédées a lancé un appel, via une station de radio, afin que justice soit rendue et que l’auteur de cet accident soit sanctionné, sachant que ce dernier jouit toujours de la liberté provisoire.

De son côté, Aminux avait publié un communiqué de presse, a précisé la même source, expliquant que cet accident, qui a fait deux victimes parmi les membres de l’équipe du tournage du clip commun, n’a rien à voir avec les scènes dudit tournage. De même qu’il avait souligné qu’une enquête judiciaire a été diligentée dans le but d’élucider les vraies circonstances de ce drame.

L.A.