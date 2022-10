Dominique Strauss-Kahn, l’homme qui aurait pu être ministre des Finances au Maroc

L’ancien directeur général du Fonds Monétaire International (FMI) aurait pu être ministre des Finances au Maroc. Dominique Strauss-Kahn avait été pressenti pendant un moment pour succéder à Mohamed Boussaid en 2018.

D’après la version française du magazine Forbes, le nom de DSK avait été proposé pour succéder à Boussaid, limogé par le roi Mohammed VI. Le magazine indique que le Français était même prêt à fermer son entreprise de conseil, Parnasse International, installée à Casablanca.

Cela ne s’est pas concrétisé, du fait de la réputation de l’économiste et de ses nombreux déboires sexuels à l’époque. DSK était accusé par plusieurs femmes à travers le monde de harcèlement sexuel et d’autres comportements similaires. De plus, Dominique Strauss-Kahn ne dispose pas d’un passeport marocain.

A.O.