Domestique torturée à Casa: de nouvelles révélations fracassantes

Après le tollé provoqué suite à l’affaire de la domestique de 13 ans torturée par ses employeurs à Casablanca, d’autres détails pour le moins sordides ont été révélés.

Selon une source de Le Site info, plusieurs témoins ont été entendus dans le cadre de cette affaire et ont attesté que la mineure, qui travaillait dans la région de Sbata, a pris la fuite pour échapper aux supplices qu’elle subissait. L’expertise médicale qu’elle a subie a prouvé d’ailleurs que la jeune fille était victime de maltraitance, d’autant plus que son corps portait des marques de violence.

Dans une déclaration à Le Site info, Amina, celle qui a alerté les autorités au sujets de la mineure torturée, a confié qu’elle l’a accueillie chez elle lorsqu’elle s’est échappée. «J’ai eu peur pour elle. Elle ne pouvait pas rester dans la rue, c’est très dangereux», a-t-elle indiqué.

Et d’ajouter que les employeurs séquestraient la victime dans les toilettes et la tabassaient jusqu’à ce que son petit corps saigne. «Les marques de torture constatées sur son corps en sont une preuve», a souligné Amina. Selon la même source, la mineure était terrorisée et tremblait à chaque fois que ses employeurs entraient à la maison. En plus, ils la menaçaient de la tuer, a-t-elle ajouté.

Rappelons que le couple d’employeurs a été placé en garde à vue pour coup et blessure contre leur domestique mineure.

L’adolescente de 13 ans a été auditionnée en présence de sa mère sur l’origine des signes des violences visibles sur son corps, précise la DGSN dans un communiqué, faisant savoir qu’une autre enquête est également en cours au sujet de menaces qu’auraient subies la famille de la victime de la part de l’époux mis en cause, pour la contraindre à retirer sa plainte.

L’enquête judiciaire se poursuit sous la supervision du parquet en vue d’élucider toutes les circonstances et les mobiles de cette affaire et d’arrêter toute personne impliquée dans ces actes criminels, selon la même source.

Par ailleurs, l’Inspection générale de la sûreté nationale poursuit son enquête contre un officier de police accusé de manquements professionnels lors du traitement des procédures préliminaires de cette affaire alors qu’il assurait la permanence au niveau d’un arrondissement de police et ce, en vue de déterminer les responsabilités disciplinaires et toute éventuelle préméditation, conclut la DGSN.

N.M.