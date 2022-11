Domaine Irzane & Victoria Esperance: le Safran marocain se positionne dans le marché mondial

Au cœur de la commune de Serghina, le Domaine Irzane & Victoria Esperance a connu les premières plantations de Safran en juillet 2019. D’une superficie de 24 hectares, dont 18 sont entièrement équipés, le domaine comprend également des plantations de pruniers, amandiers, pistachiers et noyers.

Le domaine se positionne comme étant une véritable locomotive d’emploi dans la commune, générant plus de 150 employés saisonniers.

Par ailleurs, les analyses faites sur le Safran Bio du Domaine Irzane & Victoria Esperance selon la norme de référence internationale, se place dans la classe I au niveau mondial.

La particularité des produits du Domaine Irzane & Victoria Esperance réside dans l’adoption d’une agriculture biologique, sans aucun produit chimique. Tous les intrants sont certifiés pour usage biologique. Le domaine détient fièrement une double certification par un organisme international. Il s’agit d’une certification selon le règlement Européen 834 / 2007, et une certification selon la loi marocaine 39-12.

Pour Dr Hafida MOUKADIRI DENERT, fondatrice du Domaine Irzane & Victoria Esperance : « Nous sommes la première société dans la commune de Serghina, détenant une double certification pour l’agriculture biologique, en un laps de temps très court, un an après les premières plantations. » et d’ajouter : « Notre objectif est désormais atteint, puisqu’on a obtenu l’autorisation de l’ONSSA sur le plan sanitaire conformément à l’article 5 de la loi N° 28-27 en Octobre dernier, ce qui nous permet maintenant de franchir la porte de l’export de notre safran Bio vers l’étranger ».

Le Domaine Irzane & Victoria Esperance, se situe à une altitude de 1500m dans le Moyen ATLAS. L’environnement idéal pour la culture du Safran grâce à :

Son altitude à plus de 1500 m,

La nature de son sol (composition calcaire)

Un climat extrêmement contrasté entre des hivers rigoureux et des étés très chauds,

Ainsi, ce site est resté en jachères depuis de nombreuses années et les cultures qui ont pu y être faites antérieurement ont été des cultures paysannes traditionnelles, exemptes de toute utilisation de produits chimiques. C’est un Site 100% naturel depuis des décennies, ce qui lui procure aujourd’hui un avantage inestimable pour une Culture Biologique certifiée.

Les valeurs de Domaine Irzane & Victoria Esperance, s’articulent autour de 4 axes indissociables mettant en avant :

Le respect de la population locale

Le respect de l’environnement

La préservation des ressources naturelles

Le respect de la réglementation « Safran Certifié Bio »

L’engagement de Domaine Irzane & Victoria Esperance dans sa démarche a porté ses fruits par l’obtention de la certification biologique octroyée au domaine selon le règlement CE n° 884/2007 relatif à la production biologique et selon la loi marocaine 39-12.

Les lots de production du Safran Bio issus du Domaine Irzane & Victoria Esperance ainsi que les opérations d’émondage, séchage et conditionnement se font conformément aux exigences des Bonnes Pratiques de Fabrication.

Au-delà de l’usage culinaire du Safran, Dr Hafida MOUKADIRI DENERT, œuvre pour créer un projet d’extraction à partir de stigmates de Safran Bio et des fleurs de safran Bio, en visant l’identification des principes actifs utilisés au niveau pharmaceutique. Mais aussi de développer des formules spécifiques de compléments alimentaires contenant le Safran Bio.

Le Domaine Irzane & Victoria Esperance, contribue significativement à la croissance de l’écosystème socio-économique, en entrainant dans son sillage les coopératives et acteurs de la région invités à cet événement avec parmis elles:

Coopérative Konouz Atlas

Association IKOUIREN

Coopérative ZAHRATE TANDITE

Coopérative OURTI NTMAGHARTE

Coopérative Zaafran Almis

Coopérative Nissai serghina

« Je ne peux pas oublier de remercier celles et ceux qui ont été là du matin au soir depuis le lancement de ce projet, et sans qui rien n’auraient été possible.

Mes ouvrières et mes ouvriers, je leur exprime ma sincère gratitude ». Conclut Dr Hafida MOUKADIRI DENERT, fondatrice du Domaine Irzane & Victoria Esperance.