Divorce de Said Aouita: le No comment de son épouse (VIDEO)

On n’en saura pas plus sur l’évolution de la procédure de divorce en cours entre Said Aouita, l’athlète qui a fait le bonheur des Marocains dans les années 80, et son épouse, l’ancienne athlète marocaine Khadija Akhriz.

Protégée par un dispositif de sécurité strict, la première épouse de Said Aouita refusera de parler aux journalistes qui l’attendaient devant le tribunal de famille de Casablanca, se contentant de dire : « demandez-lui ». Said et Khadija se sont mariés il y a plus de 30 ans et sont parents de 4 enfants.

On suppute que les causes de ce divorce seraient liées à l’apparition d’un enfant de Aouita, Badr né en 1989. En fait, Said Aouita aurait eu cet enfant avec une autre femme alors qu’il était toujours marié, deux ans après la naissance de la fille aînée du couple que feu le roi Hassan II avait prénommée « Soukaina ». Selon un site électronique, Aouita aurait épousé la mère de Badr pour en divorcer dès que l’enfant a été inscrit sur les registres de l’état civil et non sans lui avoir versé des dédommagements en nature et en monnaie sonnante et trébuchante en échange de son silence.

S.Z.